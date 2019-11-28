Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Резолюция Европарламента с призывом к Интерполу игнорировать запросы России об аресте литовских судей является не чем иным, как попыткой политического манипулирования правовыми институтами, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Европарламент одобрил в четверг резолюцию с предложением к участникам Интерпола и странам ЕС "игнорировать" все запросы со стороны РФ об аресте литовских судей, ранее вынесших приговор россиянам по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
"Призыв Европарламента является попыткой политического манипулирования правовыми институтами. В Европе давно уже забыли о том, что такое правовое государство, и поставили вопросы политической целесообразности выше права и международных обязательств", - заявил Клишас.
Весной СК РФ возбудил уголовное дело в отношении ряда судей из Литвы по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора россиянам. В марте Вильнюсский окружной суд признал "виновными" по делу о событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
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