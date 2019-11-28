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РИА Новости

ЕП призвал Интерпол игнорировать запросы России по делу судей из Литвы

17:06 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европарламент одобрил в четверг резолюцию с предложением к участникам Интерпола и странам ЕС "игнорировать" все запросы со стороны РФ об аресте литовских судей, ранее вынесших приговор россиянам по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
"За" проголосовали 493 депутата, 43 - против, 86 воздержались.
Вильнюс
19 сентября, 20:16
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Весной СК РФ возбудил уголовное дело в отношении ряда судей из Литвы по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора россиянам. В марте Вильнюсский окружной суд признал "виновными" по делу о событиях 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Как сообщал МИД России, суд назвал "виновными" в общей сложности 67 граждан РФ в связи с трагическими событиями 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Большинство обвиняемых были заочно приговорены к длительным срокам тюремного заключения.
"ЕП призывает государственные органы РФ прекратить уголовное производство, возбужденное в отношении литовских прокуроров, следователей и судей по делу 13 января", - говорится в резолюции.
В документе также содержится призыв к комиссии Интерпола по контролю за файлами, контролирующей соблюдение устава и других нормативных документов при обработке персональных данных, "быть готовыми к любому международному ордеру на арест, запрошенному в отношении обвиняемых литовских должностных лиц".
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
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Осужденный в Литве по "делу 13 января" россиянин заявил об угрозе жизни
"ЕП призывает все государства-члены и другие стороны, подписавшие устав Интерпола, игнорировать все международные ордера на арест в отношении обвиняемых литовских должностных лиц; призывает Интерпол игнорировать все российские запросы на ордера, связанные с делом 13 января", - говорится в резолюции.
Кроме того, депутаты Европарламента просят все государства-члены "не передавать России какие-либо персональные данные, которые могут быть использованы в уголовном процессе против литовских судей", а также отказать России в соответствующей правовой помощи. Странам ЕС также следует "игнорировать" все международные ордера на арест обвиняемых литовских чиновников, говорится в документе ЕП.
СК РФ ранее сообщал, что уже расследуется уголовное дело в отношении сотрудников генпрокуратуры и суда Литвы по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан РФ, выполнявших свой служебный долг по охране общественного порядка у телецентра в Вильнюсе.
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19 сентября, 18:38
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В СК поясняли, что могут привлекать к уголовной ответственности иностранцев, постоянно не проживающих в России и совершивших преступление вне ее пределов, если преступление направлено против интересов РФ либо ее граждан.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России.
Гитанас Науседа
19 сентября, 17:19
Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
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Европейский парламентИнтерполВильнюсРоссияЛитваВ мире
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