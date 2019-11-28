Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией

"Господина Зубкова знаю очень давно, на мой взгляд, его действия носят исключительно провокационный характер… Я вам сказал и коллегам заявляю и крымчанам подчеркиваю свою позицию: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования", - цитирует слова Аксенова его пресс-служба.