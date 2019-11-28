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РИА Новости

Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией

17:48 28.11.2019 (обновлено: 17:52 28.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
Ранее владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
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Глава Крыма провел встречу с вице-премьером правительства Андреем Рюмшиным по проблеме парка львов "Тайган".
"Господина Зубкова знаю очень давно, на мой взгляд, его действия носят исключительно провокационный характер… Я вам сказал и коллегам заявляю и крымчанам подчеркиваю свою позицию: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования", - цитирует слова Аксенова его пресс-служба.
Рюмшин в свою очередь указал на несколько грубых нарушений, которые обязан устранить владелец зоопарка – по его данным, 117 животных в зоопарке не идентифицированы.
Аксенов поручил найти взаимодействие с руководством парка для приведения его деятельности в соответствие с законодательством.
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Сафари-парк "Тайган"Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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