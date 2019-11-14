Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T21:25Z
https://ria.ru/20191114/1560951275.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/99/1553449941_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_2d737b8c724d9b9eb4844cb1c8919fe4.jpg
РИА Новости

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

19:31 14.11.2019 (обновлено: 21:25 14.11.2019)
10243
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных. Об этом бизнесмен рассказал в видео, размещенном в фейсбуке.
Зубков предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него 30 из 39 медведей. По его словам, если этого не произойдет, животных умертвят.

"Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать", — сказал Зубков, добавив, что ему "не оставляют выбора".

Владелец парка отметил, что вынужден также сократить коллекцию тигров и львов. Он передаст хищников в другие зоопарки из-за того, что больше не сможет их содержать. Как заявил Зубков, дотаций он не получает.
Аскольд Запашный
1 ноября, 08:00Культура
Правда о цирке: как там на самом деле обращаются с животными
"Зоопарки существуют только за счет входной платы", — подчеркнул он. При этом взрослый билет стоит тысячу рублей, детский — в два раза меньше.
Ранее ветеринарная служба региона нашла нарушения при содержании животных и обратилась в суд с рекомендацией закрыть зоопарк на три месяца. Как рассказал Зубков, после этого начались ежедневные проверки и многочисленные штрафы на крупные суммы. Суд рассмотрит предписание ветеринарной службы 3 декабря.
Выпуск белух в Японском море
10 ноября, 09:59
В бухте Успения в Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"
Глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов в комментарии РИА Новости сообщил, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются. По словам Иванова, если животных вакцинируют, зоопарк продолжит работу.

"Владелец животного может распорядиться им (как угодно - Прим. ред.) за исключением убийства. По этому поводу есть статья в кодексе… а устроить такие действия – думаю, каждый может дать им оценку", - сказал Иванов.

Учредитель сафари-парка "Тайган" Олег Зубков также проходит обвиняемым по делу о происшествии 2018 года, когда лев укусил женщину. Следствие считает, что бизнесмен оказывает услуги, которые не отвечают требованиям безопасности.
Кошки
Вчера, 16:38
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
527373966
Обсудить 6
СимферопольКрымОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
Лента новостейМолния