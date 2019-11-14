Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных. Об этом бизнесмен рассказал в видео, размещенном в Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" вего владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных. Об этом бизнесмен рассказал в видео, размещенном в фейсбуке

Зубков предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него 30 из 39 медведей. По его словам, если этого не произойдет, животных умертвят.

"Будет ли это эвтаназия или отстрел — будем решать с ветеринарами, специалистами, которые будут помогать это делать", — сказал Зубков, добавив, что ему "не оставляют выбора".

Владелец парка отметил, что вынужден также сократить коллекцию тигров и львов. Он передаст хищников в другие зоопарки из-за того, что больше не сможет их содержать. Как заявил Зубков, дотаций он не получает.

"Зоопарки существуют только за счет входной платы", — подчеркнул он. При этом взрослый билет стоит тысячу рублей, детский — в два раза меньше.

Ранее ветеринарная служба региона нашла нарушения при содержании животных и обратилась в суд с рекомендацией закрыть зоопарк на три месяца. Как рассказал Зубков, после этого начались ежедневные проверки и многочисленные штрафы на крупные суммы. Суд рассмотрит предписание ветеринарной службы 3 декабря.

Глава госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов в комментарии РИА Новости сообщил, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями – речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются. По словам Иванова, если животных вакцинируют, зоопарк продолжит работу.

"Владелец животного может распорядиться им (как угодно - Прим. ред.) за исключением убийства. По этому поводу есть статья в кодексе… а устроить такие действия – думаю, каждый может дать им оценку", - сказал Иванов.