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РИА Новости

В Крыму упрекнули владельца зоопарка в попытке "шантажировать власти"

16:57 15.11.2019 (обновлено: 18:46 15.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Преднамеренно закрывать крымский парк львов "Тайган" никто не собирается, владельцу зверинца нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти", заявил председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
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Ранее владелец парка львов Олег Зубков заявил, что 3 декабря Белогорский суд Крыма рассмотрит предписание ветеринарной службы региона о приостановке работы парка на 90 дней из-за нарушений, которые фиксировала ветслужба. Он сообщил, что проверки его парков проводятся почти ежедневно, его неоднократно штрафовали на крупные суммы. В свою очередь, глава Госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отмечал РИА Новости, что владелец зоопарка не выполняет требование о вакцинации от бешенства животных, которые находятся в контакте с посетителями: речь идет о тигрятах и львятах, с которыми посетители фотографируются.
"Никто не собирается закрывать парки. Можно провакцинировать завтра и до суда не доводить. Прийти на суд и сказать, что требование ветеринара исполнено. Мы напишем предписание — и все, никаких вопросов у нас не будет", — сказал РИА Новости Иванов.
При этом сам Зубков рассказывал РИА Новости, что раз в год все животные зверинцев прививаются от бешенства и других заболеваний: в этих целях заключено два договора на ветеринарное обслуживание, имеются акты прививок, которые он готов предоставить. Замечания со стороны ветеринарных властей Зубков назвал "придирками".
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Царь, Режиссер, Матильда и Няша: белые львята в сафари-парке "Тайган"В крымском сафари-парке "Тайган" появились на свет четыре львенка редкого, белого окраса. Новые воспитанники парка львов - в фотоленте Ria.ru.
Председатель Госкомитета ветеринарии напомнил, что в сентябре посетитель парка обратился в учреждение здравоохранения с сообщением, что его покусали в парке львов, поэтому ветеринары вынуждены были отреагировать.

"Мы вышли на проверку. Выяснилось, что в фотозоне тигрята с львятами не вакцинированы от бешенства. Есть профилактика бешенства. Мы обратились и попросили их провакцинировать. Мы не попросили ничего сверхнепонятного. Если люди вакцинируют от бешенства своих собачек и кошечек, то почему этого не должны делать другие?" — сказал Иванов.

По его словам, парк львов "Тайган" до настоящего момента не предоставил подтверждающей документации о вакцинации животных. "Если Зубков пытается дальше шантажировать власть, пусть шантажирует, к нам это никакого отношения не имеет. У нас есть закон, мы его вынуждены исполнить", — сказал Иванов.
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Сафари-парк "Тайган"СимферопольКрымОбщество
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