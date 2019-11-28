Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией

Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД

Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД

"Вероятней всего, этой пневмонией она заразилась на пути из Москвы в Волгоград, куда семья ребенка уехала из-за семейных обстоятельств", - сказал Каабак журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во вторник встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД.