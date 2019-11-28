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РИА Новости

Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией

17:45 28.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, которая скончалась от пневмонии, не дождавшись операции, могла заразиться во время переезда из Москвы в Волгоград, сказал трансплантолог Михаил Каабак.
Ранее сообщалось, что годовалая пациентка НМИЦ здоровья детей с редким заболеванием почек скончалась в Волгограде. Как сообщали местные СМИ, девочка была пациенткой уволенного из центра трансплантолога Каабака, который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года. По данным СМИ, в клинике ребенку делали процедуры гемодиализа, но затем она была выписана. В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что в регион девочка приехала на три дня по семейным обстоятельствам. В Минздраве РФ заявили, что причиной смерти могла стать пневмония.
Михаил Каабак
16:54
Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД
"Вероятней всего, этой пневмонией она заразилась на пути из Москвы в Волгоград, куда семья ребенка уехала из-за семейных обстоятельств", - сказал Каабак журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во вторник встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД.
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Михаил КаабакЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФМоскваВолгоградОбщество
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