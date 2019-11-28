Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

"Вероятней всего, этой пневмонией она заразилась на пути из Москвы в Волгоград", — добавил Каабак.

Доктор сообщил журналистам, что маленькую пациентку наблюдали в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) с февраля 2019 года, в мае начались вакцинации.

Он пояснил, что последнюю группу вакцин ввели 28 октября, согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно делать спустя месяц, "то есть сегодня".

"Настя умерла вчера <...> (Врач) каждое известие о смерти своих пациентов воспринимает трагически. Я плакал. Девочке шесть дней назад исполнился год", — признался Каабак.

Накануне вечером СМИ написали, что в Волгограде скончалась годовалая пациентка НЦЗД с редким заболеванием почек.

В областном комитете здравоохранения сообщили, что девочку с рождения лечили в больницах региона, регулярно проводились консультации с НЦЗД. После окончательного диагноза ребенка перевели в Москву.

В ведомстве добавили, что по семейным обстоятельствам ребенка на три дня перевезли из столицы в Волгоград.

На минувшей неделе появились публикации, что Каабака и его коллегу Надежду Бабенко уволили из НЦЗД. Утверждалось, что он единственный в России трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава обратить на нее внимание.

Министр Вероника Скворцова заявила, что готова обсудить с врачом возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.