ЕП одобрил резолюцию о "климатической чрезвычайной ситуации"

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой объявил символически о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире, призвав новую Еврокомиссию предпринять дополнительные меры для защиты окружающей среды.

Документ одобрен на сессии в Страсбурге в преддверии конференции ООН по изменению климата COP25 в Мадриде 2-13 декабря.

"ЕП принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всем мире. Евродепутаты ожидают, что Еврокомиссия обеспечит полное соответствие всех законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса по Цельсию", - сообщил в четверг парламент.

В отдельной резолюции парламент также призывает ЕС представить свою стратегию достижения "климатической нейтральности", то есть снижения воздействия на окружающую среду от промышленной и иной деятельности, как можно скорее, но не позднее 2050 года.

Депутаты Европарламента также призывают новую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая ЕК обещала выработать в течение своего мандата.