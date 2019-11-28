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РИА Новости

ЕП одобрил резолюцию о "климатической чрезвычайной ситуации"

16:26 28.11.2019 (обновлено: 16:28 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой объявил символически о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире, призвав новую Еврокомиссию предпринять дополнительные меры для защиты окружающей среды.
Документ одобрен на сессии в Страсбурге в преддверии конференции ООН по изменению климата COP25 в Мадриде 2-13 декабря.
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"ЕП принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всем мире. Евродепутаты ожидают, что Еврокомиссия обеспечит полное соответствие всех законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса по Цельсию", - сообщил в четверг парламент.
В отдельной резолюции парламент также призывает ЕС представить свою стратегию достижения "климатической нейтральности", то есть снижения воздействия на окружающую среду от промышленной и иной деятельности, как можно скорее, но не позднее 2050 года.
Депутаты Европарламента также призывают новую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая ЕК обещала выработать в течение своего мандата.
ЕП полагает, кроме того, что все страны должны включить международное судоходство и авиацию в систему торговли квотами на выбросы. Наконец, депутаты "настоятельно призывают" все страны ЕС постепенно отказаться от всех прямых и косвенных субсидий на ископаемое топливо к 2020 году.
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