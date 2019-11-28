Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе

"Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа", — заявили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Второго августа генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что России "для начала" следует остановить развертывание своих систем, уничтожить их и "соблюдать ДРСМД". Его слова стали реакцией на выход Москвы из соответствующего соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие второго августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.