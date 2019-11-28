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РИА Новости

Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе

16:20 28.11.2019 (обновлено: 17:02 28.11.2019)
11403
© РИА Новости / Сергей Орлов / Перейти в фотобанкЗагрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса
Загрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Орлов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.
"Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа", — заявили в пресс-службе кабмина ФРГ.
Летом Владимир Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" письмо об РСМД. В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение "заслуживающим доверия".
Второго августа генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что России "для начала" следует остановить развертывание своих систем, уничтожить их и "соблюдать ДРСМД". Его слова стали реакцией на выход Москвы из соответствующего соглашения.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие второго августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
Президент РФ Владимир Путин
22 ноября, 13:54
Путин назвал угрозой распространение РСМД после выхода США из договора
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Обсудить 42
НАТОГерманияЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
опять дали русским повод сказать в будущем: " ну мы же предупреждали!"
28 ноября, 16:36
bberia
6431001
Зря, лет через 8 очень сильно пожалеют об этом всё европейское сообщество, а впрочем и жалеть некому будет.
28 ноября, 16:29
Геннадий Solo
6311102
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