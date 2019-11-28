Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

"Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция мероприятия велась в Twitter Елисейского дворца.
Летом Владимир Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" письмо об РСМД. В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" сказал, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.