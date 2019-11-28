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РИА Новости

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

14:53 28.11.2019 (обновлено: 16:44 28.11.2019)
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© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

"Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция мероприятия велась в Twitter Елисейского дворца.

Летом Владимир Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" письмо об РСМД. В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" сказал, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
09:27Сказано в эфире
Эксперт о письме Макрона Путину: Европа не хочет повторения прошлогоПрезидент Франции отреагировал на предложение российского лидера по РСМД, пишут СМИ. Свое мнение по поводу позиции Парижа изложил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
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Владимир ПутинВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронФранцияЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А почему она должна принять, если США рулят европой)))))
28 ноября, 15:00
Руслан Мурадов
7130104
Ну так отменяйте наш, российский мораторий. Чего мир смешить? Сейчас право сильного, к чему иллюзии...
28 ноября, 15:06
Валерий Носуля
7210002
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