Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

"Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция мероприятия велась в Twitter Елисейского дворца .

Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" сказал, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.