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РИА Новости

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

18:25 25.09.2019 (обновлено: 20:29 25.09.2019)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В НАТО подтвердили получение письма российских властей о моратории на размещение ракет малой и средней дальности, но заявили, что не доверяют такому предложению.
Как сообщила РИА Новости представитель альянса Оана Лунгеску, эта инициатива "игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД".
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"До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. <…> Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект", — добавила Лунгеску.
Москва настаивает, что указанная ракета имеет радиус действия менее 500 километров.
Представитель НАТО также добавила, что союзники по альянсу провели собственную оценку и пришли к выводу, что ракета "нарушает договор о РСМД".
"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", — заключила Лунгеску.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 02:06РИА Новости
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Такое послание последовало после прекращения действия договора о РСМД.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергает все обвинения.
В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
В Министерстве обороны заявили, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52РИА Новости
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
38616554357
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
Другого ответа если честно и не ожидалось...
25 сентября, 18:32
Сергей Серый
13202304
Не удивительно. Намутить делов и свалить все грехи на Россию.
25 сентября, 18:38
xARTEMx Незнаев
11402009
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