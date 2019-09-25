НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В НАТО подтвердили получение письма российских властей о моратории на размещение ракет малой и средней дальности, но заявили, что не доверяют такому предложению.

Как сообщила РИА Новости представитель альянса Оана Лунгеску, эта инициатива "игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД".

"До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. <…> Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект", — добавила Лунгеску.

Москва настаивает, что указанная ракета имеет радиус действия менее 500 километров.

Представитель НАТО также добавила, что союзники по альянсу провели собственную оценку и пришли к выводу, что ракета "нарушает договор о РСМД".

"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", — заключила Лунгеску.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Такое послание последовало после прекращения действия договора о РСМД.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергает все обвинения.

В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.