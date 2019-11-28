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Туризм
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РИА Новости

Достойна "Оскара": Москва вошла в число лидеров World Travel Awards

16:54 28.11.2019 (обновлено: 19:14 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале "Путешествие в Рождество" на Тверской улице в Москве
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня вечером состоится вручение туристического "Оскара" — премии World Travel Awards. На этот раз лауреатов объявят в Омане. Москва представлена в пяти номинациях, и велика вероятность, что золотая статуэтка отправится в российскую столицу. О том, почему Москва достойна главного приза, что здесь интересно гостям из Азии, что привлекает европейцев и чему удивляются иностранные блогеры, — в материале РИА Новости.

Успех и без чемпионата

"Я думаю, что мы выиграем туристический "Оскар". Никакого снижения туристического потока ни до чемпионата мира по футболу, ни после не произошло. Мы видим увеличение. Конечно, чемпионат дал позитивный толчок, но это лишь часть огромной работы, которая была проделана", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что сегодня туризм — большая отрасль, на которую работают многие представители малого и среднего бизнеса: гостиничного, ресторанного, чисто туристического. Она дает 120 миллиардов рублей годового дохода в городской бюджет.
Логотип World Travel Awards
31 октября, 13:40Туризм
Москва примет финал туристической премии World Travel Awards 2020
Как отметили в столичном комитете по туризму, за первые шесть месяцев этого года Москву посетили 11,5 миллиона туристов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2018-го, прошедшего под знаком чемпионата.
Больше всего приезжали из Китая — 397,2 тысячи гостей, Германии (144,1 тысячи), Франции (74,6 тысячи), Италии (66,9 тысячи) и Израиля (59,9 тысячи).

Леса у Красной площади

"Какие вы молодцы, что посадили все эти леса!" — часто слышат от туристов столичные гиды. Иностранцы удивляются обилию парков и деревьев, широким красивым пешеходным улицам, яркой подсветке центра и тому, что угрюмые, по стереотипам, москвичи, оказывается, вполне дружелюбны.
Фестиваль День народного единства
18 мая, 08:00Туризм
Зачем Том Круз разрушил Кремль? Вопросы, которые удивляют гидов в Москве
"Гостей столицы привлекают как традиционные достопримечательности — Кремль, Красная площадь, так и новые точки притяжения — парк "Зарядье", ВДНХ, — уточняют в пресс-службе комитета по туризму Москвы. — У китайцев особый интерес вызывают цирки или усадьба Коломенское. А итальянцев восхищает московская архитектура и Третьяковская галерея".

WeChat и корейские блогеры

Город ориентируется на совершенно разные аудитории путешественников через различные каналы коммуникации. Так, Москва стала первым городом в России с официальным аккаунтом в китайской социальной сети WeChat. Туристический профайл города также представлен в китайском сервисе микроблогов Weibo.
"Мы приглашаем иностранных блогеров из Европы и Азии (Китай, Южная Корея), которые потом делятся впечатлениями о поездке, — добавляют в комитете по туризму. — Так, например, корейские блогеры после посещения Москвы опубликовали видеоролик о наиболее интересных столичных местах, который уже набрал более полумиллиона просмотров в социальных сетях".

Москва — полиглот

Языковой вопрос, серьезно напрягавший туристов раньше, уходит в прошлое. Метро, МЦК и новые Московские центральные диаметры "говорят" по-английски, дублированы все указатели. Многие знаковые туристические места становятся "полиглотами", на нескольких языках — не только экскурсии, аудиогиды, таблички, но и мультимедиа, 3D-проекции.
"Это такая точка национального восторга, радость для туристов из Китая, когда они видят, что историю Зарядья излагают на китайском языке исторические персонажи тех времен, например стрелец", — рассказывал РИА Новости экс-директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб.
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
29 января, 08:00Туризм
Зачем Пушкин приехал из Африки? Особенности приема китайцев в России
В октябре появились бесплатные карманные путеводители: "Москва: что посмотреть", "По Москве с детьми", "Москва. События и культура". Обо всем этом гости могут узнать на русском, английском и китайском.
"В декабре мы совместно с ресторанным критиком Михаилом Лопатиным представим гид "Ресторанный навигатор" на английском и китайском языках, — рассказали в РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму Москвы. — В него вошли более двухсот лучших ресторанов".

В Масленицу с новогодним настроем

Одна из номинаций World Travel Awards, в которых участвует столица, — "Лучшее направление фестивального и событийного туризма". "Московские сезоны" уже позволили нивелировать сезонность, гости едут на фестивали, которые проводятся во все времена года.
Весенняя Москва
29 октября, 08:00Туризм
Бесплатно, интересно, вкусно: как узнать город, не потратив ни рубля
"У меня два месяца назад не было настроения новогоднего, а теперь появилось, хоть и с опозданием. Спасибо Москве!" — отозвалась о столичной Масленице туристка из Индонезии Хума, научный ассистент.
Но пока впереди как раз новогоднее настроение, через две недели открывается "Путешествие в Рождество" — 40 фестивальных площадок в разных округах Москвы. На Новом Арбате даже азам катания на сноуборде научить обещают. В нескольких округах, расположенных не в центре, развернутся ярмарки для гурманов с мастер-классами.

Столица в рейтингах

В 2019 году Москва номинирована на премию World Travel Awards в трех основных номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма", "Лучшее туристское направление. Город".
Дополнительно организаторы премии заявили российскую столицу еще в двух: "Лучшее направление в сфере делового туризма" и "Лучшее культурное направление. Город".
Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр Москва-Сити в Москве.
16 ноября 2018, 16:46Туризм
Собянин: Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире
В прошлом году Москва уже завоевала международную премию World Festival and Event City Award в качестве одного из лучших городов для массовых фестивалей и мероприятий.
Буквально на днях столица вошла в десятку лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Специалисты особо выделили парк "Зарядье", спортивный комплекс "Лужники".
Как утверждает CNN Travel, Москва входит в топ-10 удивительных мест для путешествий осенью. По версии британской организации The Economist Intelligence Unit и журнала The Economist, в рейтинге безопасности крупнейших городов мира российская столица опережает Нью-Йорк, Париж, Лондон и Рим.
Туристы на Пушкинской набережной в Москве. На дальнем плане: Андреевский мост
20 ноября, 08:00Туризм
Что удивляет иностранных туристов в России
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ТуризмНовости культурыТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей СобянинМоскваОман
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