Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Столица России вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что Москва заняла шестое место в рейтинге, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
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"Видеть Москву в первых строчках мировых рейтингов очень приятно, и мы искренне радуемся этому. Это значит, что мы объективно движемся в правильном направлении. Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов: от комфортной среды до знаковых мест, куда попало "Зарядье", и до местных заведений. Уверен, что это не последняя наша победа", — приводятся на сайте слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергея Кузнецова.
Подчеркивается, что эксперты оценивали города по шести параметрам - продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые следует посетить.
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"Интерес к Москве растет — это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14-е место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита — отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц", — добавляются слова Сергея Кузнецова.
Ранее Москва заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index, а также вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.
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