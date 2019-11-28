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РИА Новости

Собянин рассказал о доходах Москвы от туризма

15:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Молодые люди со смартфонами в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Приток туристов, желающих посетить Москву, растет - около 120 миллиардов рублей в год поступает в городской бюджет благодаря развитию данной отрасли, что сопоставимо расходам на реновацию, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что никакого снижения туристического потока после окончания Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году не произошло, наоборот, число желающих посетить столицу российского государства увеличилось.
"Конечно, он (Чемпионат) дал хороший, позитивный толчок. Это лишь часть огромной работы, которая была проделана. И сегодня туристическая отрасль - это не игрушка, это большая отрасль, в которой работает огромное количество малого и среднего бизнеса, гостиничного, ресторанного и чисто туристического бизнеса - это часть экономики и приличные доходы. Около 120 миллиардов в год только городского бюджета - это сопоставимо с расходами на реновацию", - сказал Собянин.
Он добавил, что намеренно для туристов в Москве мало что делают, наоборот, предпринятые со стороны власти действия направлены для улучшения жизни самих горожан.
"В центре города пешеходные улицы не для туристов же создавали, а для москвичей, но это привлекло и туристические потоки. Никольская улица стала чуть ли не символом Чемпионата мира по футболу. Когда я первый раз пришел с мыслями о реконструкции Никольской и посмотрел загаженную улочку, заставленную всю машинами, неуютную, неудобную, всю завешенную проводами, грязноватую и темную, у меня и мысли не было, что мы там сделаем что-то для туристов! Позор в центре города иметь такую улицу, давайте сделаем ее комфортной для москвичей", - заявил собеседник агентства.
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