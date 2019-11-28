Собянин рассказал о доходах Москвы от туризма

"Конечно, он (Чемпионат) дал хороший, позитивный толчок. Это лишь часть огромной работы, которая была проделана. И сегодня туристическая отрасль - это не игрушка, это большая отрасль, в которой работает огромное количество малого и среднего бизнеса, гостиничного, ресторанного и чисто туристического бизнеса - это часть экономики и приличные доходы. Около 120 миллиардов в год только городского бюджета - это сопоставимо с расходами на реновацию", - сказал Собянин.

"В центре города пешеходные улицы не для туристов же создавали, а для москвичей, но это привлекло и туристические потоки. Никольская улица стала чуть ли не символом Чемпионата мира по футболу. Когда я первый раз пришел с мыслями о реконструкции Никольской и посмотрел загаженную улочку, заставленную всю машинами, неуютную, неудобную, всю завешенную проводами, грязноватую и темную, у меня и мысли не было, что мы там сделаем что-то для туристов! Позор в центре города иметь такую улицу, давайте сделаем ее комфортной для москвичей", - заявил собеседник агентства.