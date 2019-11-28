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РИА Новости

Главное о жизни Москвы. Интервью Сергея Собянина Дмитрию Киселеву

14:34 28.11.2019 (обновлено: 15:29 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин дал интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и руководителю группы "Новости Москвы" РИА Новости Дарье Еременко.

О здравоохранении

Говоря о главной проблеме Москвы, Собянин отметил, что больше всего выделяется вопрос развития здравоохранения. По его мнению, причина в том, что меняется структура самого населения города.

"В Москве острые проблемы чередуются вследствие того, что одни проблемы уходят, другие остаются более актуальными. <…> У нас резко меняется демография, структура населения. Уже полмиллиона жителей Москвы — люди старше 80 лет. В то же время новых москвичей около 100 тысяч появляется каждый год. И эта демография, с одной стороны, совсем маленькие москвичи, которым требуется специальный уход, с другой стороны — пожилое население. Все это формирует новый запрос на здравоохранение", — объяснил мэр.

Он подчеркнул, что систему поликлиник, которая досталась России от СССР, нужно не только сохранять, но и модернизировать, улучшать и совершенствовать, поскольку это "национальное достояние".
"Вы вообще знаете страны, где есть поликлиники? Я думаю, только если на постсоветском пространстве. А так вообще не существует в том виде, в котором есть (в России. — Прим. ред.), ни в Германии, которая считается образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Соединенных Штатах. И наверное, можно подискутировать о том, что, а может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого. <...> При таких объемах финансирования — у нас сегодня составляет 3,5% ВВП, в то время как в Германии достигает 17%, эффективность здравоохранения сопоставима", — сказал градоначальник.
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О продолжительности жизни в Москве

Средняя продолжительность жизни в столице приближается к европейскому уровню и перешагнет планку в 80 лет через уже через два-три года, сообщил Собянин. При этом число людей старше 80 лет составляет полмиллиона и через несколько лет удвоится.
"В том же Берлине продолжительность жизни — 80 лет. В Москве — 78 лет, и мы видим, что набираем каждый год дополнительно почти по полгода к продолжительности. <...> Никто (из других российских городов. — Прим. ред.) такими темпами не двигается. Понятно, что мы от низкой базы шли, достигнув планки в 82 года. Выше перепрыгнуть будет очень сложно. Но мы уже близки к европейскому уровню ожидаемой продолжительности жизни. То есть Москва будет в ближайшие годы городом 80 плюс", — объяснил он.

Об МЦД

Отвечая на вопрос о Московских центральных диаметрах, мэр столицы отметил, что подобные проекты целесообразны с экономической точки зрения и в больших городах окупаются быстро, это не расходы в никуда.
Кроме того, благодаря МЦД на дорогах будет меньше автомобилей, поэтому есть и "экологический эффект", подчеркнул градоначальник.

"Создание таких диаметров, 130 километров, два диаметра, если бы мы перевели эту стройку и вместо них построили реальное метро, то это бы стоило в десятки раз дороже. Это вложение в существующую инфраструктуру, которая есть в большинстве регионов, железнодорожная инфраструктура пригорода, на мой взгляд, самая эффективная для больших городов. Для маленьких городов, может, она не так актуальна, а для больших — точно это самое эффективное вложение", — сказал Собянин.

Третью линию МЦД Зеленоград — Раменское планируют открыть через два-три года, сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
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МЦД — совместный проект Минтранса, РЖД, властей Москвы и Подмосковья, предполагающий реконструкцию сквозных железнодорожных линий в столице и области и организацию диаметральных маршрутов пригородных электричек.
МЦД-1 и МЦД-2, движение по которым открыли 21 ноября, — это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Всего к 2025 году планируется создать пять линий.
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О парковках и транспорте

Собянин заверил, что в Москве не планируют вводить платный въезд. По словам мэра, снизить количество автомобилей в центре столицы удалось благодаря платной парковке.

"Мы не собираемся никаких цен на парковки повышать. Конечно, будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются. Парковка должна быть процентов на 20 хотя бы свободна. <...> Если там нет свободного места, это уже проблема: тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены. Там, где нет спроса, есть свободные места, мы никогда и нигде никаких цен не поднимаем", — рассказал он.

Говоря об общественном транспорте, Собянин напомнил, что с 2021 года Москва планирует почти целиком перейти на электробусы и отказаться от обычных автобусов.

"У нас сегодня уже две трети пассажиров общественного транспорта перемещается на электротранспорте, это электрички, это метро, это трамваи, электробусы. Даже должен в скором времени электрический каршеринг появиться", — подчеркнул он.

Глава города также отметил беспрецедентные темпы строительства Московского метрополитена: с 2010 года протяженность линий выросла почти в полтора раза — к 290 километрам прибавилось 135, — а через пять лет увеличится до 600 километров.
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О недвижимости

"Все, что в Москве строится, на 90 процентов покупается самими москвичами. И сегодня одна из главных проблем, которая есть в Москве, помимо здравоохранения и экологии, — это жилье. Потому что количество метров на человека в Москве — одно из самых маленьких в стране и в мире: около 20 квадратных метров", — отметил Собянин.
Он уточнил, что власти планируют обновить жилищный фонд, а впоследствии создать новый.

"Сейчас, когда мы утверждаем проекты планировок территории, то есть градостроительную документацию, — это настоящая программа. И сегодня мы активно обсуждаем ее с жителями. Нам нужно принять около 100 проектов планировок. Около полусотни будут приняты уже в этом году, остальные — в следующем", — рассказал мэр.

По словам Собянина, после реконструкции в некоторых районах столицы повысится капитализация. Он объяснил, что сегодня у тех, кто переезжает в новые дома, капитализация увеличивается до половины стоимости их бывшего жилья, то есть люди получают более дорогую квартиру.
"Даже после того, как район благоустроен крепкими домами, и их капитализация увеличится. Более того — у жителей, которые живут в этом доме, появляется возможность прикупить там новые квартиры, которые остаются по программе реновации на рынке", — сообщил Собянин.
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О безопасности

Москва по уровню безопасности превосходит другие города мира, в том числе европейские, во многом благодаря работникам правоохранительных органов, заявил мэр.

"Москва за последние годы прошла революционный путь в этом направлении. Просто в разы уменьшились и грабежи, угон машины и разбой, не на проценты, а в разы. <...> Мы должны гордиться и во многом благодарить нашу полицию, которую мы пытаемся обвинить во всех смертных грехах. Это во многом их заслуга", — подчеркнул он.

По словам градоначальника, не стоит забывать и о системе видеонаблюдения, которая также помогла снизить уровень преступности в Москве. При этом он уточнил, что половину правонарушений в городе совершают приезжие, которые в большинстве случаев уже имеют судимость.
"То, что мы в разы снизили разбой, кражи квартир и так далее — во многом уже заслуга системы видеонаблюдения. Когда это совмещено с распознаванием лиц — то вот эти вот граждане, которые приезжают в город не для того, чтобы поработать или там в туристическую поездку, а для того, чтобы пограбить и поразбойничать, — они точно будут вредны. <...> Это очень важная система, эффектов гораздо больше, чем минусов", — объяснил Собянин.
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О 31 декабря

По мнению Собянина, Москва не может последовать примеру Томска и сделать 31 декабря выходным, так как у жителей столицы есть традиция в этот день собираться с коллегами.

"В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. <...> Я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. <...> Несмотря на то что Новый год — семейный праздник, все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского. <...> Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", — сказал мэр.

В завершение мэр пожелал москвичам уверенности и хорошего настроения, отметив, что они могут быть уверены в устойчивом развитии города.
"Москва стоит на надежных рельсах, они могут быть уверены в завтрашнем дне города, в его развитии, в его экономике", — подытожил Собянин.
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Интервью Сергея Собянина Дмитрию КиселевуВидеонаблюдениеРазвитие электротранспорта в РоссииМосковские центральные диаметры (МЦД)Россия сегодняРИА НовостиДмитрий КиселевСергей СобянинМоскваОбщество
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