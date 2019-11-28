Собянин рассказал, почему важно обеспечить порядок в городах

"Посмотрите, что в Гонконге происходит, что в Барселоне происходит, что в Париже происходит, это же не последние города, это вообще образец цивилизации, что там-то происходит. Было бы то же самое и у нас. Посмотрите, что у наших соседей в Киеве происходило. Все ведь тоже начиналось с этого. Давайте мирно постоим. Товарищи разойдитесь, граждане разойдитесь. Нет, мы не будем расходиться. А, ну ладно, ну постойте. Пять тысяч постойте, 10 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч постойте. Чем закончилось? Убийствами, стрельбой, по сути дела переворотом, от которого до сих Украина не может отойти. Что бы было у нас, если бы это происходило?", - сказал Собянин в интервью РИА Новости, говоря о несанкционированных акциях.