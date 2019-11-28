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РИА Новости

Собянин рассказал, почему важно обеспечить порядок в городах

15:25 28.11.2019 (обновлено: 15:36 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страна, которая не может обеспечить нормальный порядок функционирования своих городов, в том числе во время несанкционированных акций, не может существовать, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Посмотрите, что в Гонконге происходит, что в Барселоне происходит, что в Париже происходит, это же не последние города, это вообще образец цивилизации, что там-то происходит. Было бы то же самое и у нас. Посмотрите, что у наших соседей в Киеве происходило. Все ведь тоже начиналось с этого. Давайте мирно постоим. Товарищи разойдитесь, граждане разойдитесь. Нет, мы не будем расходиться. А, ну ладно, ну постойте. Пять тысяч постойте, 10 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч постойте. Чем закончилось? Убийствами, стрельбой, по сути дела переворотом, от которого до сих Украина не может отойти. Что бы было у нас, если бы это происходило?", - сказал Собянин в интервью РИА Новости, говоря о несанкционированных акциях.
"Страна, которая не может обеспечить нормальный порядок функционирования своих городов, она не может существовать", - подчеркнул он.
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По его словам, "нет таких стран в мире, которые говорят: да, делайте, что хотите". "Ну, назовите мне хотя бы одну страну, которая позволяла бы это делать? А те, кто начинает заигрывать в этих вопросах, превращают свои города просто в бедствие, в стихийное бедствие, и потом выйти из этого не могут, не знают, как выйти", - заметил мэр.
Сохранение порядка в Москве во время не согласованных с властями митингов летом произошло, по мнению Собянина, именно благодаря действиям полиции.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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