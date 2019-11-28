В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов

Информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах. При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в тексте поступившего в приёмную электронного письма злоумышленники требуют заплатить биткоины.