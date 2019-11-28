Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T15:54+0300
https://ria.ru/20191128/1561708899.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156171/14/1561711404_91:47:1685:943_1036x0_80_0_0_d20dee394a95545f8eaef5f57180fedd.jpg
РИА Новости

В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

14:55 28.11.2019 (обновлено: 15:54 28.11.2019)
1577
© РИА НовостиВ суды Санкт-Петербурга поступили угрозы о "минировании"
В суды Санкт-Петербурга поступили угрозы о минировании
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Фрунзенский, Красногвардейский и Московский районные суды также получили письма на электронную почту с сообщением о заложенной взрывчатке. Будет проводиться эвакуация", - сообщили журналистам в пресс-службе городских судов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
14:21
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Сообщение о "минировании" также поступило в первый Западный окружной военный суд Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В здании зазвучал сигнал тревоги, всех попросили покинуть помещения. Представитель службы судебных приставов сказал, что в суд пришло письмо с угрозами "минирования", на место вызваны спецслужбы.
Ранее сообщалось, что городской суд Петербурга эвакуируют из-за вымогателей, приславших письмо с заявлением о "минировании" здания из-за долга в 120 биткоинов. Письмо с угрозами передано в правоохранительные органы.
302000
Обсудить 2
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Полицейский
В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуировали шестой районный суд из-за угрозы минирования
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Кремль рассказал об ответе Макрона на письмо Путина по РСМД
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Екатеринбург
Свердловский омбудсмен проверит информацию об убийстве ребенка
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников
Заседание по делу Серебренникова прервалось из-за эвакуации суда
Автомобиль полиции Аргентины
В Аргентине автобус со школьниками попал в ДТП
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Столтенберг заявил, что ЕС не сможет обойтись без НАТО
Сергей Суровцев
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Работа фотографа Джо О'Доннелла на выставке Плоды войны в Токио
В Токио показали фото, из-за которого папа Римский приехал в Японию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния