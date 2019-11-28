В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

"Фрунзенский, Красногвардейский и Московский районные суды также получили письма на электронную почту с сообщением о заложенной взрывчатке. Будет проводиться эвакуация", - сообщили журналистам в пресс-службе городских судов.

Сообщение о "минировании" также поступило в первый Западный окружной военный суд Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В здании зазвучал сигнал тревоги, всех попросили покинуть помещения. Представитель службы судебных приставов сказал, что в суд пришло письмо с угрозами "минирования", на место вызваны спецслужбы.

Ранее сообщалось, что городской суд Петербурга эвакуируют из-за вымогателей, приславших письмо с заявлением о "минировании" здания из-за долга в 120 биткоинов. Письмо с угрозами передано в правоохранительные органы.