Комитет СФ намерен разобраться с причиной смерти девочки в Волгограде

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что поручит своему первому заместителю Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что поручит своему первому заместителю Игорю Каграманяну провести проверку информации о смерти годовалой пациентки Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

Годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей с редким заболеванием почек скончалась в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как сообщали местные СМИ, девочка была пациенткой уволенного из центра трансплантолога Михаила Каабака, который надеялся успеть сделать ей операцию до конца года.

По данным СМИ, в клинике ребенку делали процедуры гемодиализа, но затем она была выписана. В комитете здравоохранения Волгоградской области РИА Новости сообщили, что в регион девочка приехала на три дня по семейным обстоятельствам.

"Я попрошу своего первого заместителя Игоря Николаевича Каграманяна рассмотреть этот вопрос, проверить информацию о смерти девочки", - сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что гемодиализ должен проводиться пациенту при наличии показаний и без связи с тем, должна ему проводиться в будущем операция. "Есть определенные медицинские показания, здесь вопросы к руководству центра", - сказал сенатор.

По его словам, требуется проверка и причин смерти ребенка. К проверке этой информации должны подключиться и страховые компании, полагает Рязанский.