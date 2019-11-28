Главы стран ОДКБ на саммите в Бишкеке подписали 15 документов

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации договора о коллективной безопасности на саммите в Бишкеке подписали 15 документов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе президента Киргизии.
"По итогам очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшей сегодня, 28 ноября, под председательством Кыргызской Республики, подписаны 15 документов", - заявили в пресс-службе.
По данным аппарата президента, стороны договорились о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, закрепили план праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также согласовали дополнительные меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.
Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.