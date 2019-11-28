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РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

15:20 28.11.2019 (обновлено: 16:02 28.11.2019)
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ОДКБ ведёт свою историю с 1992 года, когда Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Годом позже к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. В 2002 году было принято решение придать ДКБ статус международной региональной организации. На тот момент Азербайджан и Грузия уже вышли из соглашения, а Узбекистан приостановил его действие. С 1999 года договор автоматически продлевается каждые пять лет
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ИнфографикаОДКББелоруссияТаджикистанРоссияКиргизияАрменияКазахстанБезопасностьВ мире
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