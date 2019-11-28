Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

ОДКБ ведёт свою историю с 1992 года, когда Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Годом позже к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. В 2002 году было принято решение придать ДКБ статус международной региональной организации. На тот момент Азербайджан и Грузия уже вышли из соглашения, а Узбекистан приостановил его действие. С 1999 года договор автоматически продлевается каждые пять лет