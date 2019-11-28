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Религия и мировоззрение
2019-11-28T12:01+0300
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РИА Новости

В СФ оценили отказ парламента Греции разделить церковь и государство

11:30 28.11.2019 (обновлено: 12:01 28.11.2019)
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CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини в Греции
Церковь на острове Санторини в Греции
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
Церковь на острове Санторини в Греции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Решение парламента Греции, отказавшегося поддержать предложение об отделении церкви от государства, позволило не допустить непредсказуемые последствия в стране, где подавляющая часть граждан является православными верующими, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Парламент Греции в понедельник отклонил поправки в конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства. В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем "Святой, единосущной и нераздельной Троицы".
"Подобные изменения для страны, в которой значительная часть граждан являются православными, могут иметь непредсказуемый характер. Не исключено, что именно по этой причине греческий парламент и сохранил исторически сложившийся формат взаимоотношений церкви и государства", - сказал Клишас РИА Новости.
По его словам, инициатива по изменению сложившейся модели отношений между церковью и государством в Греции, обладающей многовековой историей православной культуры, затрагивает глубоко утвердившиеся в обществе подходы к восприятию церкви не только как религиозного, но и института публичной власти, и поэтому должна сопровождаться достижением общенационального консенсуса.
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"Отказ от пересмотра сложившихся взаимоотношений государства и церкви может быть предопределен не только тем фактом, что почти 98% населения страны являются православными, но и политической функцией религиозных институтов в Греции. Так, в частности, солидаризуясь с настроениями властей западных стран, греческая церковь признала независимость Православной церкви Украины, что слабо соотносится с идеями поддержания единства православия и является ничем иным, как политически обусловленным решением", - заявил Клишас.
Примечательно, что ранее, в 2018 году, между правительством Греции и греческой церковью были согласованы условия об отделении церкви от государства в рамках конституционной реформы, которой предполагалось предусмотреть светский характер государства, сохранив при этом в условиях сложившихся исторических традиций признание ведущей роли православной церкви, напомнил российский сенатор.
"Однако греческий парламент как орган народного представительства, несмотря на соответствующие намерения правительства и самой церкви, не нашел оснований поставить под сомнение проверенную веками модель взаимоотношения церкви и государства", - констатировал Клишас.
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Религия и мировоззрениеРоссиярелигияСовет Федерации РФНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасПарламент ГрецииГреция
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