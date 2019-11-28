В СФ оценили отказ парламента Греции разделить церковь и государство

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Решение парламента Решение парламента Греции , отказавшегося поддержать предложение об отделении церкви от государства, позволило не допустить непредсказуемые последствия в стране, где подавляющая часть граждан является православными верующими, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас

Парламент Греции в понедельник отклонил поправки в конституцию , предусматривающие отделение церкви от государства. В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем "Святой, единосущной и нераздельной Троицы".

"Подобные изменения для страны, в которой значительная часть граждан являются православными, могут иметь непредсказуемый характер. Не исключено, что именно по этой причине греческий парламент и сохранил исторически сложившийся формат взаимоотношений церкви и государства", - сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, инициатива по изменению сложившейся модели отношений между церковью и государством в Греции, обладающей многовековой историей православной культуры, затрагивает глубоко утвердившиеся в обществе подходы к восприятию церкви не только как религиозного, но и института публичной власти, и поэтому должна сопровождаться достижением общенационального консенсуса.

"Отказ от пересмотра сложившихся взаимоотношений государства и церкви может быть предопределен не только тем фактом, что почти 98% населения страны являются православными, но и политической функцией религиозных институтов в Греции. Так, в частности, солидаризуясь с настроениями властей западных стран, греческая церковь признала независимость Православной церкви Украины, что слабо соотносится с идеями поддержания единства православия и является ничем иным, как политически обусловленным решением", - заявил Клишас.

Примечательно, что ранее, в 2018 году, между правительством Греции и греческой церковью были согласованы условия об отделении церкви от государства в рамках конституционной реформы, которой предполагалось предусмотреть светский характер государства, сохранив при этом в условиях сложившихся исторических традиций признание ведущей роли православной церкви, напомнил российский сенатор.