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Религия и мировоззрение
2019-11-25T21:23+0300
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РИА Новости

Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства

21:23 25.11.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
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АФИНЫ, 25 ноя – РИА Новости. Парламент Греции отклонил поправки в конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства, при голосовании в понедельник их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, сообщает сайт iefimerida.gr.
Было внесено четыре поправки, касающихся отношений церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 еще и одну - 124 депутата.
В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем "Святой, единосущной и нераздельной Троицы".
Изменить отношения церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив "по историческим и практическим причинам признание православной церкви как господствующей религии".
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
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При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте.
СИРИЗА, проиграв в июле парламентские выборы партии "Новая демократия", не смогла провести свои поправки к конституции.
При этом парламент проголосовал за изменение порядка выборов президента страны, за предоставление права голоса проживающим за рубежом грекам и некоторые другие пункты.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПарламент ГрецииГрецияАфинырелигияВ мире
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