RT отключают от вещания в Боливии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
Как сообщается на сайте RT, вещание должно прекратиться со 2 декабря. Причины этого решения оператор не называет.
В уведомлении, поступившем в RT, говорится, что так решил совет директоров Cotas.
"Решение исходит от администрации компании, где нам просто поручили прекратить вещание канала", — сказано в ответе на запрос телеканала.
Ситуацию прокомментировал Альваро Гарсиа Линера, ушедший в отставку с поста вице-президента Боливии. По его словам, в стране нет "ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать свое мнение".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила журналистам, что Москва обеспокоена "ухудшением положения российских СМИ" в Латинской Америке.
"Настораживает, что это произошло вслед за тем, как вещание RT было прекращено в Эквадоре. Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно", — добавила она.
По словам дипломата, эти действия — "следствие того политического курса, который был заявлен, здесь сомнений, в частности, если говорить о Боливии, нет".
RT и раньше отключали от вещания в разных странах. Так, с апреля прошлого года его, как и десяток других каналов, прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, объяснивший это "изменениями в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отмечала, что это решение было принято из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. С тех пор RT вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.
В ноябре RT отключили от вещания в Эквадоре, причем также без предварительного уведомления и объяснения причин. По словам бывшего президента Рафаэля Корреа, который в 2018 году начал вести на телеканале еженедельное политическое ток-шоу, это выглядит как цензура и показывает, что, хотя нынешнее правительство говорит о свободе слова, у него двойные стандарты.