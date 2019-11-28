RT отключают от вещания в Боливии

Ситуацию прокомментировал Альваро Гарсиа Линера, ушедший в отставку с поста вице-президента Боливии. По его словам, в стране нет "ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать свое мнение".

"Настораживает, что это произошло вслед за тем, как вещание RT было прекращено в Эквадоре. Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно", — добавила она.

По словам дипломата, эти действия — "следствие того политического курса, который был заявлен, здесь сомнений, в частности, если говорить о Боливии, нет".

RT и раньше отключали от вещания в разных странах. Так, с апреля прошлого года его, как и десяток других каналов, прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, объяснивший это "изменениями в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отмечала, что это решение было принято из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. С тех пор RT вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.