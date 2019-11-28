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РИА Новости

RT отключают от вещания в Боливии

09:40 28.11.2019 (обновлено: 14:31 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
Как сообщается на сайте RT, вещание должно прекратиться со 2 декабря. Причины этого решения оператор не называет.
В уведомлении, поступившем в RT, говорится, что так решил совет директоров Cotas.

"Решение исходит от администрации компании, где нам просто поручили прекратить вещание канала", — сказано в ответе на запрос телеканала.

Ситуацию прокомментировал Альваро Гарсиа Линера, ушедший в отставку с поста вице-президента Боливии. По его словам, в стране нет "ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать свое мнение".
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила журналистам, что Москва обеспокоена "ухудшением положения российских СМИ" в Латинской Америке.
"Настораживает, что это произошло вслед за тем, как вещание RT было прекращено в Эквадоре. Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно", — добавила она.
По словам дипломата, эти действия — "следствие того политического курса, который был заявлен, здесь сомнений, в частности, если говорить о Боливии, нет".
Логотип телеканала RT
10:01Сказано в эфире
Политолог: отключая RT, власти Боливии ставят каналу высокую оценкуВ Боливии отключают RT. Своим мнением по поводу этого решения поделился в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.
RT и раньше отключали от вещания в разных странах. Так, с апреля прошлого года его, как и десяток других каналов, прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, объяснивший это "изменениями в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отмечала, что это решение было принято из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. С тех пор RT вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.
В ноябре RT отключили от вещания в Эквадоре, причем также без предварительного уведомления и объяснения причин. По словам бывшего президента Рафаэля Корреа, который в 2018 году начал вести на телеканале еженедельное политическое ток-шоу, это выглядит как цензура и показывает, что, хотя нынешнее правительство говорит о свободе слова, у него двойные стандарты.
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