Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона обеспокоена ситуацией с вещанием Российская сторона обеспокоена ситуацией с вещанием RT Боливии , считает это, в том числе, следствием нового политического курса страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы действительно обеспокоены ухудшением положения российских СМИ в упомянутом вами регионе, в Латинской Америке, в частности, сегодня стало известно, что уже боливийский оператор приняло решение об отключении от вещания в Боливии телеканала RT", - сказала Захарова на брифинге.

"Настораживает, что это произошло вслед за тем, как вещание RT было прекращено в Эквадоре. Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно", - добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что, "конечно, это все неспроста, конечно, это все следствие того политического курса, который был заявлен, здесь сомнений, в частности, если говорить о Боливии, нет ".

"Отключения в обоих случаях проводились без объяснения причин. Никаких действительно реальных фактов, кроме как изменения решений о вещании, никто не приводит", - сказала она.

Официальный представитель российского МИД выразила надежду, что речь не идет о попытке "глобально заглушить альтернативные источники информации путем дискриминирования одних из них".