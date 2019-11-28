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РИА Новости

Захарова прокомментировала отключение вещания RT в Боливии

14:01 28.11.2019 (обновлено: 14:26 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона обеспокоена ситуацией с вещанием RT в Боливии, считает это, в том числе, следствием нового политического курса страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы действительно обеспокоены ухудшением положения российских СМИ в упомянутом вами регионе, в Латинской Америке, в частности, сегодня стало известно, что уже боливийский оператор приняло решение об отключении от вещания в Боливии телеканала RT", - сказала Захарова на брифинге.
"Настораживает, что это произошло вслед за тем, как вещание RT было прекращено в Эквадоре. Говорить о том, что это совпадение, я думаю, что бессмысленно", - добавила она.
Захарова обратила внимание на то, что, "конечно, это все неспроста, конечно, это все следствие того политического курса, который был заявлен, здесь сомнений, в частности, если говорить о Боливии, нет ".
Логотип телеканала RT
10:01Сказано в эфире
Политолог: отключая RT, власти Боливии ставят каналу высокую оценкуВ Боливии отключают RT. Своим мнением по поводу этого решения поделился в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.
"Отключения в обоих случаях проводились без объяснения причин. Никаких действительно реальных фактов, кроме как изменения решений о вещании, никто не приводит", - сказала она.
Официальный представитель российского МИД выразила надежду, что речь не идет о попытке "глобально заглушить альтернативные источники информации путем дискриминирования одних из них".
"Конечно, недопустимо, чтобы средства массовой информации становились заложниками такой изменчивой политической конъюнктуры", - отметила она.
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МедиавойныСмена власти в БоливииЭквадортелеканал RTМария ЗахароваМИД РФБоливияРоссия
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