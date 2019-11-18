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РИА Новости

RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре

13:44 18.11.2019 (обновлено: 13:45 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал RT ждет объяснения причин отключения государственной кабельной сетью Эквадора канала от вещания в стране, сообщила журналистам заместитель руководителя службы распространения RT Майя Еркова.
Ранее в пятницу сообщалось, что Национальная кабельная сеть Эквадора отключила 15 ноября телеканал RT от вещания. При этом отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин такого решения.
"Сигнал RT на испанском в национальной сети Эквадора отключили без предупреждения. Мы направили запрос с просьбой прояснить ситуацию в Национальную телекоммуникационную корпорацию Эквадора, но никаких объяснений до сих пор не получили", - сказала Еркова.
RT и раньше отключали за рубежом от вещания. В частности, с 1 апреля прошлого года его наряду с еще десятком каналов из других стран прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, который объяснил это "результатом изменений в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян говорила, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале в связи с присвоением телеканалу статуса иноагента. С тех пор канал вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.
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МедиавойныВ миретелеканал RTРоссия сегодняМаргарита Симоньян
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