RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре

"Сигнал RT на испанском в национальной сети Эквадора отключили без предупреждения. Мы направили запрос с просьбой прояснить ситуацию в Национальную телекоммуникационную корпорацию Эквадора, но никаких объяснений до сих пор не получили", - сказала Еркова.

RT и раньше отключали за рубежом от вещания. В частности, с 1 апреля прошлого года его наряду с еще десятком каналов из других стран прекратил транслировать в Вашингтоне провайдер MHz Networks, который объяснил это "результатом изменений в телевизионных технологиях". Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян говорила, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале в связи с присвоением телеканалу статуса иноагента. С тех пор канал вещает в американской столице в интернете и на спутниковой платформе Dish.