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Религия и мировоззрение
2019-11-28T11:13+0300
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РИА Новости

Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии

08:23 28.11.2019 (обновлено: 11:13 28.11.2019)
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© Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 октября 2019 Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
© Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 октября 2019
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Еврейские общины в Великобритании опасаются больше всего не последствий Brexit, а возможность прихода к власти Джереми Корбина и возглавляемой им партии лейбористов, которая "пропитана антисемитизмом", заявил в интервью РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
В Женеве прошла трёхдневная конференция Совета раввинов Европы, в которой приняли участие представители еврейских общин из двух десятков европейских стран. На ней обсуждались актуальные проблемы евреев и угрозы для них.
"На сегодняшний день британским евреям скорее стоит опасаться не того, пострадает ли община от Brexit, а Джереми Корбина, чья партия насквозь пропитана антисемитизмом, в качестве возможного премьер-министра", - заявил Гольдшмидт.
Он согласен с главным раввином Великобритании Эфраимом Мирвисом, который в своем выступлении негативно высказался о ситуации с антисемитизмом в лейбористской партии.
Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20. Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.
Читайте полный текст интервью Пинхаса Гольдшмидта >>
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Религия и мировоззрениеВыход Британии из ЕвросоюзаСовет раввинов ЕвропыПинхас ГольдшмидтДжереми КорбинНовости - Религия и мировоззрениеБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЕвропа
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