Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии

В Женеве прошла трёхдневная конференция Совета раввинов Европы, в которой приняли участие представители еврейских общин из двух десятков европейских стран. На ней обсуждались актуальные проблемы евреев и угрозы для них.

"На сегодняшний день британским евреям скорее стоит опасаться не того, пострадает ли община от Brexit, а Джереми Корбина, чья партия насквозь пропитана антисемитизмом, в качестве возможного премьер-министра", - заявил Гольдшмидт.

Он согласен с главным раввином Великобритании Эфраимом Мирвисом, который в своем выступлении негативно высказался о ситуации с антисемитизмом в лейбористской партии.

Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20. Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.