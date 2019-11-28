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Религия и мировоззрение
2019-11-28T14:05+0300
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РИА Новости

Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"

08:00 28.11.2019 (обновлено: 14:05 28.11.2019)
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас Гольдшмидт
Раввин Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина Москвы
Раввин Пинхас Гольдшмидт. Архивное фото
Совет раввинов Европы бьет тревогу из-за резкого роста антисемитизма на континенте. Лидеры иудейских общин почти полностью посвятили этому вопросу свою масштабную трехдневную конференцию, которая прошла в Женеве и завершилась накануне. В эксклюзивном интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, как сбылись главные страхи иудеев и как они будут защищать себя в европейских городах и на просторах интернета. Беседовал Антон Скрипунов.
— Уважаемый раввин, какая из тем, затронутых как в официальных речах, так и в кулуарах конференции, — самая важная сегодня?
— Одной из главных тем конференции стало нападение правого экстремиста на синагогу в немецком городе Галле 9 октября в Йом Киппур. Тогда погибли два человека.
В последние 15 лет на еврейскую общину нападали в основном радикалы из стран Ближнего Востока — их атаки были во Франции, Бельгии и Дании. Однако неонацисты напали на нашу общину впервые за долгое время. В течение многих-многих лет они не трогали синагоги в Германии.
Я неоднократно говорил — и год, и два, и три года назад, — что усиление праворадикальных настроений в Европе может привести к печальным последствиям. К сожалению, мои опасения сбылись.
— И что будет делать община после теракта?
— Одна из главных проблем на данный момент — социальные сети, которые дают возможность радикалам влиять на людские массы.
© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов ЕвропыКонференция европейских раввинов в Женеве. 26 ноября 2019 года
Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 ноября 2019 года
© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов Европы
Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 ноября 2019 года
Несколько дней тому назад известный еврейский актер Саша Барон Коэн выступил на посвященном борьбе с антисемитизмом саммите в Нью-Йорке. Он обвинил Марка Цукерберга и руководство компании Facebook в том, что они дают площадку для маргиналов, сумасшедших и опасных людей. Глава компании в ответ мотивировал это принципом свободы слова.
Я не могу согласиться с Цукербергом, несмотря на то, что все мы верим в свободу слова и она является основой свободного и демократического общества. Но представьте себе, что какой-нибудь политически неграмотный человек прочтет статью в New York Times и пост на неонацистском сайте: он вряд ли сможет определить, какая информация проверена, а какая — результат пропаганды заинтересованных сторон.
— То есть вы призываете вводить ограничения в интернете? На каком уровне, кто это должен делать?
— Ограничения должны существовать. Если самые большие соцсети мира не могут себя контролировать, то это придется сделать правительствам европейских стран и Евросоюзу.
— Сами евреи как-то могут повлиять на уже сложившуюся ситуацию в Европе?
— Мы можем лишь призвать регуляторов в странах Европы оказать давление на владельцев соцсетей. Это можно сделать либо путем принятия определенных законов, либо с помощью штрафов. Знаете, если Facebook получит штраф на 20 миллионов долларов, то он, думаю, будет вести себя иначе.
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Либо цензура, либо антисемитизм: Цукерберг встал перед роковым выбором
— А в целом власти прислушиваются к раввинам? Ведь не во всех странах Европы, как известно, соблюдаются права иудеев.
— Наш голос, к счастью, слышен, и к нам прислушиваются. Хотя, конечно, это не значит, что с нами всегда соглашаются. Например, власти бельгийских регионов Фландрия и Валлония все же приняли закон о запрете шхиты, ритуального убоя скота, несмотря на наши протесты. А в ряде других стран нам удалось пресечь попытки принять подобные законы.
— Политическая обстановка в Европе беспокоит еврейские общины? Есть ли какие опасения, связанные, например, с Брекзитом?
— Есть анекдот, что англичане уходят, не прощаясь, а евреи прощаются и не уходят. Обсуждаемый выход Великобритании из Евросоюза кажется мне более еврейским, чем английским. На сегодняшний день британским евреям скорее стоит опасаться не того, пострадает ли община от Брекзита, а Джереми Корбина, чья партия насквозь пропитана антисемитизмом, — в качестве возможного премьер-министра.
Я соглашусь с главным раввином Великобритании Мирвисом. Он в своем недавнем заявлении отметил, что происходящее с антисемитизмом в партии совершенно несовместимо с британскими ценностями — достоинством и уважением ко всем людям.
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Религия и мировоззрениеИнтервью - Религия и мировоззрениеДжереми КорбинБлижний ВостокСаша Барон КоэнЕвросоюзМарк ЦукербергДанияЕвропаFacebook, Inc.В миреПинхас ГольдшмидтРоссияИнтервью - Авторы
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ODOleg Danilov
2700001
как же уже достали весь мир эти "жертвы холокоста"!!!
28 ноября, 09:06
ИДИван Дулин
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