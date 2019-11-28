Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"

Совет раввинов Европы бьет тревогу из-за резкого роста антисемитизма на континенте. Лидеры иудейских общин почти полностью посвятили этому вопросу свою масштабную трехдневную конференцию, которая прошла в Женеве и завершилась накануне. В эксклюзивном интервью РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, как сбылись главные страхи иудеев и как они будут защищать себя в европейских городах и на просторах интернета. Беседовал Антон Скрипунов.

— Уважаемый раввин, какая из тем, затронутых как в официальных речах, так и в кулуарах конференции, — самая важная сегодня?

— Одной из главных тем конференции стало нападение правого экстремиста на синагогу в немецком городе Галле 9 октября в Йом Киппур. Тогда погибли два человека.

В последние 15 лет на еврейскую общину нападали в основном радикалы из стран Ближнего Востока — их атаки были во Франции, Бельгии и Дании. Однако неонацисты напали на нашу общину впервые за долгое время. В течение многих-многих лет они не трогали синагоги в Германии.

Я неоднократно говорил — и год, и два, и три года назад, — что усиление праворадикальных настроений в Европе может привести к печальным последствиям. К сожалению, мои опасения сбылись.

— И что будет делать община после теракта?

— Одна из главных проблем на данный момент — социальные сети, которые дают возможность радикалам влиять на людские массы.

© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов Европы Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 ноября 2019 года © Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов Европы Конференция европейских раввинов в Женеве. 26 ноября 2019 года

Несколько дней тому назад известный еврейский актер Саша Барон Коэн выступил на посвященном борьбе с антисемитизмом саммите в Нью-Йорке. Он обвинил Марка Цукерберга и руководство компании Facebook в том, что они дают площадку для маргиналов, сумасшедших и опасных людей. Глава компании в ответ мотивировал это принципом свободы слова.

Я не могу согласиться с Цукербергом, несмотря на то, что все мы верим в свободу слова и она является основой свободного и демократического общества. Но представьте себе, что какой-нибудь политически неграмотный человек прочтет статью в New York Times и пост на неонацистском сайте: он вряд ли сможет определить, какая информация проверена, а какая — результат пропаганды заинтересованных сторон.

— То есть вы призываете вводить ограничения в интернете? На каком уровне, кто это должен делать?

— Ограничения должны существовать. Если самые большие соцсети мира не могут себя контролировать, то это придется сделать правительствам европейских стран и Евросоюзу.

— Сами евреи как-то могут повлиять на уже сложившуюся ситуацию в Европе?

— Мы можем лишь призвать регуляторов в странах Европы оказать давление на владельцев соцсетей. Это можно сделать либо путем принятия определенных законов, либо с помощью штрафов. Знаете, если Facebook получит штраф на 20 миллионов долларов, то он, думаю, будет вести себя иначе.

— А в целом власти прислушиваются к раввинам? Ведь не во всех странах Европы, как известно, соблюдаются права иудеев.

— Наш голос, к счастью, слышен, и к нам прислушиваются. Хотя, конечно, это не значит, что с нами всегда соглашаются. Например, власти бельгийских регионов Фландрия и Валлония все же приняли закон о запрете шхиты, ритуального убоя скота, несмотря на наши протесты. А в ряде других стран нам удалось пресечь попытки принять подобные законы.

— Политическая обстановка в Европе беспокоит еврейские общины? Есть ли какие опасения, связанные, например, с Брекзитом?

— Есть анекдот, что англичане уходят, не прощаясь, а евреи прощаются и не уходят. Обсуждаемый выход Великобритании из Евросоюза кажется мне более еврейским, чем английским. На сегодняшний день британским евреям скорее стоит опасаться не того, пострадает ли община от Брекзита, а Джереми Корбина, чья партия насквозь пропитана антисемитизмом, — в качестве возможного премьер-министра.