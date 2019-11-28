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РИА Новости

Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны

07:28 28.11.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
© РИА Новости / ФСБ РФ
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заявления Киева о нанесенном материальном украинским бронекатерам ущербе безответственны, так как юридически украинские представители могли не подписывать акты приема-передачи судов и указать их начальное техническое состояние, сказал РИА Новости эксперт, специалист по безопасности Ян Гагин.
Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский 27 ноября заявил, что власти страны предварительно оценивают сумму убытков на возвращенных кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов.
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"ВМСУ и их командование показали свою несостоятельность и безответственность как боевое соединение, предприняв подобную бессмысленную и заведомо гибельную, для личного состава, акцию. Что касается юридической стороны вопроса, то во время приема-передачи судов украинские представители вольны были представить сведения о начальном техническом состоянии судов, не принимать их и не подписывать никаких документов о их получении назад", - сказал Гагин, отметив, что все документы были подписаны.
Техническое состояние украинского флота в целом вызывает большие сомнения, напомнил эксперт.
"Это "вооруженное формирование" с самого начала своего существования имело потешный, бутафорский вид. К примеру, в ВМСУ существовали "подводные силы" с командованием в Киеве, штабом, кадровым составом, сравнимым по численности с составом подводных сил полноценного флота и всего лишь одной боевой единицей - подводной лодкой "Запорожье", которая всю свою бытность в ВМСУ провела у причала в Севастополе из-за аварийного состояния", - сказал эксперт.
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"Адмиралов больше, чем кораблей". Катера из США вошли в состав ВМС Украины Два катера, переданные Соединенными Штатами Украине, включены в состав украинских ВМС. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik оценил эту новость.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение.
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Ситуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я другой такой страны не знаю,где так халяву любит человек....))
28 ноября, 07:40
SPSergey Petroff
3850000
Да эти консервные банки все вместе столько не стоят!))
28 ноября, 07:57
jonpirat Не дождетесь !!!
3640000
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