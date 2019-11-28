Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Заявления Заявления Киева о нанесенном материальном украинским бронекатерам ущербе безответственны, так как юридически украинские представители могли не подписывать акты приема-передачи судов и указать их начальное техническое состояние, сказал РИА Новости эксперт, специалист по безопасности Ян Гагин.

Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский 27 ноября заявил, что власти страны предварительно оценивают сумму убытков на возвращенных кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов.

ВМСУ и их командование показали свою несостоятельность и безответственность как боевое соединение, предприняв подобную бессмысленную и заведомо гибельную, для личного состава, акцию. Что касается юридической стороны вопроса, то во время приема-передачи судов украинские представители вольны были представить сведения о начальном техническом состоянии судов, не принимать их и не подписывать никаких документов о их получении назад", - сказал Гагин, отметив, что все документы были подписаны.

Техническое состояние украинского флота в целом вызывает большие сомнения, напомнил эксперт.

"Это "вооруженное формирование" с самого начала своего существования имело потешный, бутафорский вид. К примеру, в ВМСУ существовали "подводные силы" с командованием в Киеве, штабом, кадровым составом, сравнимым по численности с составом подводных сил полноценного флота и всего лишь одной боевой единицей - подводной лодкой "Запорожье", которая всю свою бытность в ВМСУ провела у причала в Севастополе из-за аварийного состояния", - сказал эксперт.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.