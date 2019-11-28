СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам

Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ, в котором говорится, что инициативу Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".