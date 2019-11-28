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РИА Новости

СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам

01:36 28.11.2019 (обновлено: 10:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" послание, связанное с ракетами средней и меньшей дальности. В НАТО подтвердили получение, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.
Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ, в котором говорится, что инициативу Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступили США, обвинившие Россию в невыполнении соглашения и объявившие зимой об одностороннем выходе из него. В Москве все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
Штаб-квартира НАТО
16 ноября, 06:20
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
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Эммануэль МакронНАТОВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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Кому он нужен вон Агафья Лыкова одна живет и как более миллионов Россиян с голоду подохнут скоро вот это хорошо
28 ноября, 03:52
АНАндрюха Николаев
1030019182
Про Мистрали забыли? Про нераспространение НАТО на Восток забыли? Забыли про санкции и русофобию? Про поддержку Запада бандеровцев на Украине и уничтожение мирного населения в Донбассе тоже в учет не берете? А размещение ракет в Румынии и учения НАТО в близи Российских границ? Грабли одни но на них можно наступать много много раз, а результат будет всегда плачевным.
28 ноября, 04:06
iil.1964
129302114
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