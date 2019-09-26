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РИА Новости

В Кремле рассказали о послании Путина странам НАТО

11:52 26.09.2019 (обновлено: 12:54 26.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Послание Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить роста напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что российский лидер написал главам некоторых государств, в том числе входящих в НАТО, письмо с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД.
В НАТО подтвердили, что получили послание, однако не считают предложение заслуживающим доверия.
Песков уточнил, что письма разослали "в основные страны Европы и Азии", а также в различные международные организации.
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"Несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить <...> дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности", — пояснил пресс-секретарь.
Он добавил, что формат послания не предполагал обязательных ответов, "но в то же время пока и понимания мы не встретили".
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают в ответ встречные претензии по поводу невыполнения договора самими американцами. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
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