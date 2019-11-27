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РИА Новости

Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

19:58 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Я думаю, что к этому идет", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
20 ноября, 14:37
Путин отметил стремление Зеленского изменить ситуацию на Украине к лучшему
В столице Франции 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки".
В понедельник в Кремле заявили, что Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским во время переговоров в "нормандском формате". При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что помощники президента прорабатывают этот вопрос.
На прошлой неделе Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским, так как он его никогда не видел вживую, а разговоры проходили только по телефону. При этом президент назвал украинского лидера искренним человеком.
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Ситуация на УкраинеЮрий УшаковВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
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