Антикоррупционное бюро Украины задержало бизнесмена Альперина

В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов.

Как сообщается на сайте украинского издания "Обозреватель", Альперин занимается поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов. Отмечается, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Однако на принадлежащих бизнесмену терминалах, эту процедуру предлагают совершить за один день, озаплатив 8-поцентную пошлину. По данным СМИ, образцы тканей меняются на не попадающее под пошлину, деньги изымаются в пользу Альперина и его сообщников.