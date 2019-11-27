Страховщик опроверг данные об ампутации рук у россиянки в Доминикане

"У пострадавших в ДТП на территории Доминиканской республики есть травмы разной степени тяжести, но там нет сочетания "12-летняя девочка и руки". Я не знаю, откуда появилась именно такая информация", - сказала Алчеева.

"Мы не будем перечислять, какие именно травмы получили туристы в Доминикане, но 12-летней девочки с ампутированными руками там нет. Не важно, кто лишился рук, ребенок или пожилой человек – это страшно", - уточнила она.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.