Страховщик опроверг данные об ампутации рук у россиянки в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Среди пострадавших в Доминикане нет 12-летней девочки, которая в результате ДТП лишилась обеих рук, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
Ранее Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, заявлял, что одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Позже он рассказал, что 12-летней девочке, получившей травму в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку, информация о том, что ей были ампутированы обе руки не подтверждается. Однако, по его словам, среди пассажиров автобуса есть раненные, у кого были ампутированы части тела, но пока информация уточняется.
"У пострадавших в ДТП на территории Доминиканской республики есть травмы разной степени тяжести, но там нет сочетания "12-летняя девочка и руки". Я не знаю, откуда появилась именно такая информация", - сказала Алчеева.
"Мы не будем перечислять, какие именно травмы получили туристы в Доминикане, но 12-летней девочки с ампутированными руками там нет. Не важно, кто лишился рук, ребенок или пожилой человек – это страшно", - уточнила она.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.