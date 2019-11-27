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РИА Новости

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

04:04 27.11.2019 (обновлено: 08:36 27.11.2019)
231193
© AFP 2019 / Josep LagoПолиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2019 / Josep Lago
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто не погиб, несколько человек госпитализировали с травмами, в том числе тяжелыми. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.
Уточняется, что почти все пострадавшие — москвичи. Евдокимов также подтвердил, что среди раненых есть дети — от трех до девяти человек.
Дипломат добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что россияне получат лучший возможный в стране уход. Часть людей доставили в столичную больницу вертолетами, рассказал он.
По словам собеседника агентства, наиболее актуальной информацией располагает туроператор. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour со страховкой ERV.
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03:03Туризм
Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане
58112463652
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ТуризмтуристыДТП с россиянами в ДоминиканеНовости - ТуризмДоминиканаРоссия
Популярные комментарии
Ну за то отдохнула, будет что вспомнить, в инстаграмм выложить
27 ноября, 07:14
netbaranov
82131467
Несмотря на трагедию, действия служб и властей в этой стране достойны восхищения, сразу чувствуется оперативность, отношение к людям и уважение, не то что у нас в России
27 ноября, 08:03
Sportsman Sportsman
21010027
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