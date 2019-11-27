Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших в Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто не погиб, несколько человек госпитализировали с травмами, в том числе тяжелыми. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.

Уточняется, что почти все пострадавшие — москвичи. Евдокимов также подтвердил, что среди раненых есть дети — от трех до девяти человек.

Дипломат добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что россияне получат лучший возможный в стране уход. Часть людей доставили в столичную больницу вертолетами, рассказал он.