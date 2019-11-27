Девочке, пострадавшей в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку

"У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у нее и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают", - сказал Евдокимов.