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РИА Новости

Девочке, пострадавшей в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку

16:56 27.11.2019 (обновлено: 16:57 27.11.2019)
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетней девочке, получившей травму в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку, информация о том, что ей были ампутированы обе руки, не подтверждается, заявил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
"У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у нее и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают", - сказал Евдокимов.
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При этом он добавил, что среди пассажиров автобуса есть раненые, у кого были ампутированы части тела. "Но пока информация уточняется", - подчеркнул дипломат.
По его словам, дипмиссия ведет работу с компанией туроператором Anex Tour и со страховщиком.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
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