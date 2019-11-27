На Украине рассказали о переговорах с Россией по газу

"У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и про них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации", - заявил Гончарук.