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РИА Новости

На Украине рассказали о переговорах с Россией по газу

17:58 27.11.2019 (обновлено: 19:17 27.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Украина не ведет отдельных переговоров с РФ относительно прямых поставок газа, есть только переговоры по продлению контракта на транзит, в рамках которого звучат разные предложения, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.
"У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и про них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации", - заявил Гончарук.
Рабочий на газовой станции на Украине
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Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" отправил "Газпрому" ответ на его предложение, предлагает продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Воровать будут в наглую, мол Россия за все им должна
27 ноября, 18:03
Ю.Юрий .
2100201
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