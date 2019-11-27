Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России

КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение " Газпрома " " Нафтогазу " продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

"Два условия (для заключения нового контракта на транзит газа – ред.), на которых стоит украинская сторона. Первое - это европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Все остальное - это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", - заявил Гончарук.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.