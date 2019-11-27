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РИА Новости

В Совфеде назвали решение Apple по Крыму закономерным

16:58 27.11.2019 (обновлено: 17:00 27.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
 Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала закономерным устранение американской компанией Apple ошибки, связанной с территориальной принадлежностью полуострова.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.
Логотип компании Apple
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"Решение американской компании Apple устранить все претензии и признать на своих серверах Крым российским является закономерным и ожидаемым. Я твердо уверена, что подобного рода решения будут приняты не только американской компанией, но и государством в целом", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее мнению, власти США рано или поздно будут обязаны принять выбор крымчан.
"Это сделают не только американские компании и США, но и весь мир, потому что именно это сегодня диктует здравый смысл и требования международного права", - подчеркнула Ковитиди.
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Ольга КовитидиСовет Федерации РФAppleКрымРоссияТехнологииВ мире
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