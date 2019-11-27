В Совфеде назвали решение Apple по Крыму закономерным

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала закономерным устранение американской компанией Apple ошибки, связанной с территориальной принадлежностью полуострова.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.
"Решение американской компании Apple устранить все претензии и признать на своих серверах Крым российским является закономерным и ожидаемым. Я твердо уверена, что подобного рода решения будут приняты не только американской компанией, но и государством в целом", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее мнению, власти США рано или поздно будут обязаны принять выбор крымчан.
"Это сделают не только американские компании и США, но и весь мир, потому что именно это сегодня диктует здравый смысл и требования международного права", - подчеркнула Ковитиди.