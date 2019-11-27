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РИА Новости

Apple признала Крым российским, заявили в Госдуме

11:22 27.11.2019 (обновлено: 15:39 27.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Apple устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как российская территория, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
Ранее глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин сообщал, что проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако оставалась проблема в продукте Apple "Погода", в котором крымские города отображались без указания государственной принадлежности.

"Работа шла поэтапно... Сегодня они доложили, что все ошибки устранены", — сказал Пискарев журналистам.

Он добавил, что комитет будет контролировать вопрос отображения Крыма в сервисах Apple, чтобы "не было возврата назад".
Пискарев также заявил, что не считает ситуацию с Apple политической.
"Учитывая, что Apple — коммерческая организация, сложно привязать ее именно к политической акции", — сказал глава думского комитета.
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Василий ПискаревЛеонид ЛевинГосдума РФAppleМоскваКрымРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Вы как дикий народ, ей богу. Радость как на Украине - наш город Киев теперь пишут по-новому - Куев. И радости полные штаны. Как дети малые радуются цветной и шумной погремушке. Да ерунда все это.
27 ноября, 13:03
ddr_web
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Щас вой на краине начнётся,жуть
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kko257522
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