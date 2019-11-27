Apple признала Крым российским, заявили в Госдуме

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Apple устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как российская территория, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Apple устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как российская территория, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Ранее глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин сообщал, что проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако оставалась проблема в продукте Apple "Погода", в котором крымские города отображались без указания государственной принадлежности.

"Работа шла поэтапно... Сегодня они доложили, что все ошибки устранены", — сказал Пискарев журналистам.

Он добавил, что комитет будет контролировать вопрос отображения Крыма в сервисах Apple, чтобы "не было возврата назад".

Пискарев также заявил, что не считает ситуацию с Apple политической.