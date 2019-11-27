Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.