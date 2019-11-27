Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Ранее компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, переход на программу является добровольным, также граждане могут выйти из нее в любой момент.
Ранее глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения на Украине в I квартале 2020 года будет на 7% ниже, чем в 2019 году.