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РИА Новости

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

16:39 27.11.2019 (обновлено: 17:12 27.11.2019)
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© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
Газовые конфорки. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Ранее компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, переход на программу является добровольным, также граждане могут выйти из нее в любой момент.
Ранее глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения на Украине в I квартале 2020 года будет на 7% ниже, чем в 2019 году.
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Алексей ГончарукНафтогаз УкраиныСитуация на УкраинеКабинет министров УкраиныУкраинаЭкономика
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