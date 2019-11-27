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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T16:31+0300
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РИА Новости

Летчику, посадившему А321 на кукурузное поле, вручили орден мусульман

16:29 27.11.2019 (обновлено: 16:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин наградил командира воздушного судна Дамира Юсупова, посадившего А321 на кукурузном поле, орденом мусульман "За заслуги".
Торжественное награждение Юсупова за "проявленное мужество, сохранение человеческих жизней в экстремальной ситуации, высокий профессионализм, верность духовным традициям и гражданскому долгу" прошло в Московской соборной мечети.
"Мы с восхищением тогда узнали, что наш брат Дамир Юсупов смог посадить такой огромный лайнер без гибели пассажиров на кукурузное поле. Мы восприняли это как настоящий героизм, как подвиг настоящего человека", - заявил глава Совета муфтиев России.
По его словам, подвиг Юсупова станет примером для молодежи.
"Спасибо за подвиг, за смелость! Оставайтесь всегда героем, но скромным - скромность украшает человека", - заключил он.
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
15 августа, 13:50
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
"То, что мы остались живы и здоровы - это милость всевышнего Аллаха. Многие говорят о профессионализме, везении, но мы все понимаем, что это произошло по его милости. Самой большой наградой является то, что люди вернулись к своим близки, все остались живы и здоровы. Я очень горд получить такую награду, благодарен за доверие", - сказал Юсупов.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрение.Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомНовости - Религия и мировоззрениеУральские авиалинииРавиль Гайнутдин
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