Летчику, посадившему А321 на кукурузное поле, вручили орден мусульман

"Мы с восхищением тогда узнали, что наш брат Дамир Юсупов смог посадить такой огромный лайнер без гибели пассажиров на кукурузное поле. Мы восприняли это как настоящий героизм, как подвиг настоящего человека", - заявил глава Совета муфтиев России.

"То, что мы остались живы и здоровы - это милость всевышнего Аллаха. Многие говорят о профессионализме, везении, но мы все понимаем, что это произошло по его милости. Самой большой наградой является то, что люди вернулись к своим близки, все остались живы и здоровы. Я очень горд получить такую награду, благодарен за доверие", - сказал Юсупов.