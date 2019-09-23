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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Командира, посадившего А321 на кукурузное поле, наградили орденом мусульман

14:20 23.09.2019
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© РИА Новости / Борис Ярков / Перейти в фотобанкКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Борис Ярков
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Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамир Юсупов награжден орденом мусульман России "За заслуги", его поступок стал отличным примером для исламской молодежи, заявил глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин на VII отчетно-выборном съезде ДУМ.
"Критически важно воспитать в молодом поколении чувства ответственности за себя, свою семью, свой род, свою нацию, регион и в целом за страну. Несколько недель назад всенародную любовь и искреннее восхищение наших сограждан заслуженно завоевал капитан гражданской авиации Дамир Юсупов. Мусульмане испытали неподдельную гордость за него как за практикующего, регулярно посещающего мечеть единоверца. Нами принято решение наградить его орденом мусульман России "За заслуги", - сказал Гайнутдин.
В Сургуте нарисовали граффити в честь пилотов Уральских авиалиний Дамира Юсупова и Георгия Мурзина
15 сентября, 15:26РИА Новости
В Сургуте открыли граффити в честь пилотов севшего в кукурузном поле А321
Он выразил надежду, что пример Дамира Юсупова поможет молодым мусульманам "понять вполне очевидную вещь: для того чтобы укрепить дело ислама, укрепить свою умму, недостаточно только лишь проводить много времени в мечети и ждать милости от Аллаха".
"Необходимо упорно трудиться и идти вперед и в реалиях земной жизни быть профессионалом своего дела, чувствовать свою ответственность за окружающий нас мир и землю, на которой Аллах поставил человека наместником и распорядителем", - отметил муфтий.
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
15 августа, 13:50РИА Новости
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеДамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомРавиль ГайнутдинМосковская областьОбщество
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