Командира, посадившего А321 на кукурузное поле, наградили орденом мусульман

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 Дамир Юсупов награжден орденом мусульман России "За заслуги", его поступок стал отличным примером для исламской молодежи, заявил глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин на VII отчетно-выборном съезде ДУМ.

"Критически важно воспитать в молодом поколении чувства ответственности за себя, свою семью, свой род, свою нацию, регион и в целом за страну. Несколько недель назад всенародную любовь и искреннее восхищение наших сограждан заслуженно завоевал капитан гражданской авиации Дамир Юсупов. Мусульмане испытали неподдельную гордость за него как за практикующего, регулярно посещающего мечеть единоверца. Нами принято решение наградить его орденом мусульман России "За заслуги", - сказал Гайнутдин.

Он выразил надежду, что пример Дамира Юсупова поможет молодым мусульманам "понять вполне очевидную вещь: для того чтобы укрепить дело ислама, укрепить свою умму, недостаточно только лишь проводить много времени в мечети и ждать милости от Аллаха".

"Необходимо упорно трудиться и идти вперед и в реалиях земной жизни быть профессионалом своего дела, чувствовать свою ответственность за окружающий нас мир и землю, на которой Аллах поставил человека наместником и распорядителем", - отметил муфтий.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.