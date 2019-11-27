Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге

Гранин – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет. Уходящий год был объявлен Годом Гранина.