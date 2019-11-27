Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Санкт-Петербурге памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, передает корреспондент РИА Новости.
Президент вместе с дочерью Гранина возложил к памятнику букет алых роз.
Путин открыл в Петербурге памятник писателю Гранину и возложил цветы pic.twitter.com/jrFvYRf7l3— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2019 г.
Гранин – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет. Уходящий год был объявлен Годом Гранина.
С инициативой установить памятник писателю выступило Российское военно-историческое общество. Проект памятника был выбран в ходе международного открытого конкурса, на который поступило 23 заявки. В состав конкурсной комиссии вошла дочь писателя - Марина Чернышева-Гранина. Лучшей была признана композиция скульптора Евгения Буркова и архитектора Натальи Энгельке. Скульптор изобразил Гранина сидящим в кресле с книгой в руке.
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