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РИА Новости

Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать "сварщика будущего"

12:57 27.11.2019 (обновлено: 14:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Машиностроители госкорпорации "Росатом" пригласили музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС – завод "Атоммаш", чтобы он смог увидеть "сварщика будущего", сообщается на официальной странице холдинга "Атомэнергомаш" в Facebook.
Ранее Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева в программе "Диалоги" на телеканале "Россия-24" подискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, в современном российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор - и это сварщик". Музыкант задался вопросом, где успех такого рабочего. Образ сварщика с водкой должен быть "намертво исключен", возразила Васильева, и добавила, что это миф.
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"Вчера лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что необходимо уходить от "ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика". Сергей, абсолютно с вами согласны и предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов", - пишет во вторник "Атомэнергомаш".
"Приглашаем к нам на "Атоммаш" в Волгодонск. Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности", - добавляет холдинг.
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Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.
Машиностроительный гигант "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) был построен в 1970-х годах как крупнейший отечественный изготовитель оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в состав машиностроительного дивизиона Росатома холдинг "Атомэнергомаш".
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Ядерные технологииТехнологииОльга ВасильеваЛенинградАтомэнергомашШнур (Сергей Шнуров)МоскваВолгодонскРостовская областьОбщество
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