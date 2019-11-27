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РИА Новости

Глава ЕК пообещала Евросоюзу трансформации для "нового старта"

11:46 27.11.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз в ближайшие пять лет ждут трансформации, которые необходимы и продиктованы временем, заявила в среду перед голосованием в ЕП по утверждению нового состава ЕК ее глава Урсула фон дер Ляйен.
"В течение следующих пяти лет нашему союзу предстоят трансформации, которые затронут каждую часть нашего общества и экономики. Мы будем это делать, потому что это правильно, а не потому, что это будет легко", - сказала она, обращаясь к евродепутатам.
По ее словам, Европа забывает порой, что ее величайшие достижения становились возможными тогда, когда "мы были отважны". Она призвала евродепутатов поддержать ее коллегию для "нового старта Европы".
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ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
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