Глава ЕК пообещала Евросоюзу трансформации для "нового старта"

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз в ближайшие пять лет ждут трансформации, которые необходимы и продиктованы временем, заявила в среду перед голосованием в ЕП по утверждению нового состава ЕК ее глава Урсула фон дер Ляйен.
"В течение следующих пяти лет нашему союзу предстоят трансформации, которые затронут каждую часть нашего общества и экономики. Мы будем это делать, потому что это правильно, а не потому, что это будет легко", - сказала она, обращаясь к евродепутатам.
По ее словам, Европа забывает порой, что ее величайшие достижения становились возможными тогда, когда "мы были отважны". Она призвала евродепутатов поддержать ее коллегию для "нового старта Европы".
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ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.