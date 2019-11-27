В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Гражданская панихида по президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой проходит в четверг в актовом зале вуза, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.

"Людмила Алексеевна - именно тот стержень, который сохранил наш университет", - сказал ректор СПбГУ Николай Кропачев, открывая церемонию прощания.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Вербицкую добрым, светлым и солнечным человеком, "истинной ленинградкой-петербурженкой". "Мы дружили... (и) частенько засиживались за чашкой чая (в университете и в Смольном), и мне всегда было очень просто с ней говорить. А Людмила Алексеевна всегда советовала мне: Александр, говори от сердца, и у тебя все получится", - вспомнил Беглов.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что Вербицкой будет не хватать и как человека, и как ученого. "Очень многое, что произошло в нашей системе образования, произошло благодаря Людмиле Алексеевне", - сказал он.

"Я благодарна судьбе за встречу, за общение, за многолетнее сотрудничество с Людмилой Алексеевной", - отметила на панихиде спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала сохранить память о Вербицкой, выполняя её заветы и прилагая все усилия для сохранения и развития русского языка.

"Прощайте, дорогая Людмила Алексеевна, нам всем будет очень вас не хватать", - сказала Матвиенко, признавшись, что Вербицкая относится к людям, о которых трудно говорить в прошедшем времени, даже если они ушли из жизни.

Ректор МГУ Виктор Садовничий охарактеризвал Вербицкую как "эпоху" в российской системе образования. Он добавил также, что для него лично Людмила Вербицкая всегда оставалась человеком, с которым можно было обсуждать "самые сложные темы".