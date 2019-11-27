Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T16:13+0300
https://ria.ru/20191127/1561650101.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156165/01/1561650192_0:170:1280:890_1036x0_80_0_0_86bc06fa07d895df421534696bb586f1.jpg
РИА Новости

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

11:07 27.11.2019 (обновлено: 16:13 27.11.2019)
13245
© РИА НовостиПрощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой в Санкт-Петербурге
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Гражданская панихида по президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой проходит в четверг в актовом зале вуза, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
"Людмила Алексеевна - именно тот стержень, который сохранил наш университет", - сказал ректор СПбГУ Николай Кропачев, открывая церемонию прощания.
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
25 ноября, 17:37
"С петербургской интонацией". В России вспоминают Людмилу Вербицкую
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Вербицкую добрым, светлым и солнечным человеком, "истинной ленинградкой-петербурженкой". "Мы дружили... (и) частенько засиживались за чашкой чая (в университете и в Смольном), и мне всегда было очень просто с ней говорить. А Людмила Алексеевна всегда советовала мне: Александр, говори от сердца, и у тебя все получится", - вспомнил Беглов.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что Вербицкой будет не хватать и как человека, и как ученого. "Очень многое, что произошло в нашей системе образования, произошло благодаря Людмиле Алексеевне", - сказал он.
"Я благодарна судьбе за встречу, за общение, за многолетнее сотрудничество с Людмилой Алексеевной", - отметила на панихиде спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала сохранить память о Вербицкой, выполняя её заветы и прилагая все усилия для сохранения и развития русского языка.
"Прощайте, дорогая Людмила Алексеевна, нам всем будет очень вас не хватать", - сказала Матвиенко, признавшись, что Вербицкая относится к людям, о которых трудно говорить в прошедшем времени, даже если они ушли из жизни.
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

Рота почетного караула на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
1 из 8

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
2 из 8

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
3 из 8

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

Портрет президента СПбГУ, почетного президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой
4 из 8

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

Мужчина на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
5 из 8

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
6 из 8

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
7 из 8

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

Вынос гроба из здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета после церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицко
8 из 8

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 8

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ректор МГУ Виктор Садовничий охарактеризвал Вербицкую как "эпоху" в российской системе образования. Он добавил также, что для него лично Людмила Вербицкая всегда оставалась человеком, с которым можно было обсуждать "самые сложные темы".
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Президент РФ Владимир Путин и президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

Людмила Вербицкая на презентации первого тома Большого словаря церковнославянского языка Нового времени в Храме Христа Спасителя
3 из 11

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Родионов

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов и декан факультета менеджмента СПбГУ Валерий Катькало
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

Председатель оргкомитета конференции Рафаэль Гусман Тирадо, супруга президента РФ Людмила Путин, проректор университета Гранады Мануэль Диас Карильо и президент МАПРЯЛ Людмила Вербицкая
5 из 11

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев и президент СПБГУ, президент Российской академии образования Людмила Вербицка
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Жернов

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

Почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая на концерте Музыкальный комплимент, посвященном 60-летию президента РФ Владимира Путина, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
7 из 11

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

Людмила Вербицкая и Дмитрий Медведев
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая вызывала огромное уважение и настоящий пиетет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Она входила в Совет по русскому языку при российском правительстве, была вице-президентом Российского союза ректоров, многие годы работала в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Была почетным доктором нескольких российских и зарубежных университетов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, рассказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

© РИА Новости / Владимир Родионов
5 из 11

Филолог обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли и аналитическими способностями.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
6 из 11

Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Вербицкая написала более 300 научных и учебно-методических работ, ее труды заложили основы нового направления в языкознании — "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".

© РИА Новости / Вадим Жернов
8 из 11

"Людмила Алексеевна однажды сказала, что "человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли". За сохранение богатства и красоты русского языка она боролась на протяжении всей своей долгой, интересной жизни", — написал в фейсбуке Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Людмила Вербицкая была человеком высочайшей внутренней культуры, который всегда старался приносить максимальную пользу людям, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Она была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Это большая утрата и для науки, и лично для президента, сообщил пресс-секретарь главы государства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
211803
Обсудить 0
Людмила ВербицкаяНиколай КропачевСанкт-Петербургский государственный университетАлександр БегловРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Томский вуз отверг обвинения узбекских властей
Церемония прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой
Путин примет участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. 27 ноября 2019
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о предельном возрасте ректоров вузов
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала сделать микроклимат в школах доброжелательнее
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Города мира. Ташкент
Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов
Певица София Ротару
Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния