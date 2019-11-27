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РИА Новости

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

16:12 27.11.2019
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В Санкт-Петербурге простились с филологом и президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

Рота почетного караула на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
1 из 8

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
2 из 8

Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
3 из 8

В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

Портрет президента СПбГУ, почетного президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой
4 из 8

Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

Мужчина на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
5 из 8

Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

Люди на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
6 из 8

На панихиду пришли около двух тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой
7 из 8

Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

Вынос гроба из здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета после церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицко
8 из 8

В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяФото
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