Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.
Панихида проходила в Санкт-Петербургском государственном университете, с которым была связана профессиональная жизнь Людмилы Вербицкой.
Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.
Зал, где состоялось прощание, был заполнен целиком, и люди постоянно подходили.
В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.
В церемонии принял участие Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу цветы и пообщался с родственниками и коллегами Людмилы Вербицкой.
Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.
Вход в здание Двенадцати коллегий Петербургского университета оформили траурным баннером с портретом Людмилой Вербицкой.
Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.
Прощание с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой.
На панихиду пришли около двух тысяч человек.
На панихиду пришли около двух тысяч человек.
Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.
Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.
В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.
В СПбГУ в память о Вербицкой могут появиться именная стипендия и аудитория.