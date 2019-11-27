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РИА Новости

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье

09:14 27.11.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
CC0 / Public Domain /
Задержание подозреваемого. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке в Приморье, является сыном сотрудницы ГИБДД, а конфликт с потерпевшей у него произошел на фоне неразделенных чувств, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Девушка пропала 22 ноября. Во вторник стало известно, что ее тело нашли в реке. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В среду следователи сообщили о задержании 24-летнего мужчины, который после ссоры с девушкой в машине, по предварительным данным, изнасиловал и убил ее, а тело выкинул в реку. В СУСК отметили, что с участием фигуранта прошла проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление.
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"Его мать работает в ГИБДД, она не оперативный работник", - сказал источник.
По его словам, подозреваемый и жертва знали друг друга. В вечер убийства они были в разных компаниях.
"Он прилюдно приобнял девушку, она его отвергла. После они вышли на разговор... Они не были парнем и девушкой, он был ее поклонником", - добавил собеседник.
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