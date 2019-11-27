В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.

Девушка пропала 22 ноября. Во вторник СУСК заявило, что ее тело нашли в реке. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, девушка и подозреваемый поссорились в автомобиле, мужчина изнасиловал ее. После, по данным СУСК, подозреваемый решил скрыть следы преступления, убил девушку и сбросил ее тело в реку Уссури.