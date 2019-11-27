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РИА Новости

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

07:04 27.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Девушка пропала 22 ноября. Во вторник СУСК заявило, что ее тело нашли в реке. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка и подозреваемый поссорились в автомобиле, мужчина изнасиловал ее. После, по данным СУСК, подозреваемый решил скрыть следы преступления, убил девушку и сбросил ее тело в реку Уссури.
С участием фигуранта прошла проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление, отмечают следователи. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
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